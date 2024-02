Installation Couleurs, lumières, mouvement Festival Normandie Impressionniste Rouen, mercredi 10 avril 2024.

Installation Couleurs, lumières, mouvement Festival Normandie Impressionniste Rouen Seine-Maritime

Les trois chapelles de l’église Saint-Maclou deviennent trois chambres de lumières avec l’installation d’Akira Inumaru qui invite le spectateur à modifier l’embrasement coloré des vitraux du XVe siècle avec ses pas, sa voix et sa présence, et à s’émerveiller de ces impressions chatoyantes.

Avec Schistostega, l’artiste occulte la lumière naturelle par des écrans recouverts de pigments synthétiques et naturels pour produire, selon l’intensité de la source qui les éclaire, des couleurs inconnues et changeantes. L’œuvre, ouverte à l’interaction du public, offre un spectacle en perpétuel changement.

Dans la première chambre, des torches électriques remises aux spectateurs leur permettent d’envoyer des faisceaux sur l’œuvre-écran afin d’en modifier l’aspect. Dans la deuxième chambre, le son des pas du public modifie l’œuvre et, dans la troisième chambre, les spectateurs sont invités à prononcer des mots dans un micro pour agir sur l’ambiance et l’aspect de l’œuvre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10

fin : 2024-05-31

Place Barthélémy

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

