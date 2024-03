Initiations informatiques : découverte du permis B (auto) en ligne Ludomédiathèque Colette Tourcoing, samedi 29 juin 2024.

Initiations informatiques : découverte du permis B (auto) en ligne Entraînez-vous au permis auto (Réforme 2023) grâce à la Médiathèque en ligne de la MEL. Samedi 29 juin, 10h00 Ludomédiathèque Colette Gratuit, sur réservation. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T10:00:00+02:00 – 2024-06-29T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-29T10:00:00+02:00 – 2024-06-29T12:00:00+02:00

La numérithèque vous propose un nouveau rendez-vous : Permis voiture : théorie (Réforme 2023) avec la Médiathèque en ligne

La circulation routière, le comportement du conducteur, les règles à respecter sur la route, la prise en compte des autres usagers, la sécurité des passagers … ce cours aborde les 10 thématiques de l’examen du Code de la route (réforme 2023), ce qui vous permettra de passer votre examen et commencer la conduite en toute confiance. Suivez ce cours complet, réalisé par Codes Rousseau, la référence dans l’édition de formations aux permis de conduire, à votre rythme et devenez incollable sur le Code de la route et mettez toutes les chances de votre côté pour décrocher votre permis !

Et si vous êtes inscrit dans les médiathèques de Tourcoing, vous aurez la possibilité de poursuivre cette formation à domicile en accédant gratuitement à la plateforme de formation en ligne Skilleos !

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] [{« link »: « https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=983 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

