Initiation pêche à pied Port-Bail-sur-Mer, vendredi 26 avril 2024.

Initiation pêche à pied Port-Bail-sur-Mer Manche

Pêcher à pied, c’est prendre un grand bol d’air frais en pleine nature, vivre la marrée et renouer avec des pratiques ancestrales. Mais c’est aussi savoir se mettre en sécurité et préserver la ressource. Apprendre les bases d’une pêche sûre et responsable est le meilleur moyen de profiter du fabuleux monde de l’estran !

Durée : 2h à partir de 4 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 14:30:00

fin : 2024-04-26

Portbail

Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

