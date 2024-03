INITIATION ET DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MÉDICINALES EN VILLE Sarreguemines, samedi 6 juillet 2024.

En longeant en ville les berges de la Sarre, nous découvrirons des plantes sauvages comestibles et médicinales très communes et pourtant si méconnues. Nous découvrirons les usages qu’on leur prête et apprendrons aussi comment les utiliser avec sécurité.

Guide: Gilles Weiskircher

Renseignements 06 71 47 21 94

A prévoir: bonnes chaussures de marche.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-07-06 14:00:00

fin : 2024-07-06 17:00:00

1 rue du Maire Massing

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est asso.anab@outlook.fr

