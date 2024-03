Initiation aux jeux de rôles Aux Trois Coups Arc-et-Senans, vendredi 26 avril 2024.

Initiation aux jeux de rôles, plongez vous dans l’univers de Donjon et Dragon pour la première fois (ou non ?). Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir cet univers et cet autres façon de jouer entre amis/famille.

Sessions pour 6 personnes proposées merci de réserver par mail. Entrée gratuite.

Nous vous proposerons des ateliers sur différents jeux pour les petits et les grands ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 19:00:00

fin : 2024-04-26

Aux Trois Coups 4B Grande Rue

Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

L’événement Initiation aux jeux de rôles Arc-et-Senans a été mis à jour le 2024-03-20 par COORDINATION DOUBS