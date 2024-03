Initiation aux Gestes qui Sauvent Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, mercredi 17 avril 2024.

Initiation aux Gestes qui Sauvent Une initiation dédiée aux plus jeunes leur permettra de prendre conscience de l’importance des gestes qui sauvent pour être citoyen Mercredi 17 avril, 14h00 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Tarifs enfant : adhérent 20€ / non adhérent 24€ (sur inscription, 8-12 ans)

Destiné aux plus jeunes, ce stage d’initiation aux Gestes de Premiers Secours leur permettra de prendre conscience de l’importance des gestes qui sauvent pour être citoyen, comment formuler un

numéro d’alerte et contacter les secours. Les enfants apprendront également à protéger la victime et eux-mêmes.

Rendez-vous le mercredi 17 avril de 14h à 18h au Centre Alfred-de-Vigny.

Tarifs enfant : adhérent 20€ / non adhérent 24€

(sur inscription, 8-12 ans)

Renseignements et réservation :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

gestes qui sauvent vacances