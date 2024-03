Initiation au métier d’apiculteur Ferme Pédagogique Les crins de verdure Elbeuf, dimanche 11 août 2024.

Initiation au métier d’apiculteur Ferme Pédagogique Les crins de verdure Elbeuf Seine-Maritime

Venez vous déconnecter quelques heures à la ferme Les crins de verdure qui porte bien son nom. Lucie et Philippe vous accueillent sur un site de 4 hectares composé de prairies et de forêts loin de la vie urbaine. Cette ferme aux multiples activités accueille tout type de public et en particulier le public en situation d’handicap. Vous pourrez découvrir l’organisation d’une ruche et le merveilleux monde des abeilles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 16:00:00

fin : 2024-08-11 18:00:00

Ferme Pédagogique Les crins de verdure 1 rue Pochet

Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie

