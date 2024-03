Initiation au Kung Fu Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, lundi 8 avril 2024.

Initiation au Kung Fu Techniques de combat et l’apprentissage d’un TAOLU (enchainement) seront au programme 8 – 12 avril Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Tarifs : adhérent 40 € / non adhérent 48 € (Sur inscription, 10-15 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T14:00:00+02:00 – 2024-04-08T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T14:00:00+02:00 – 2024-04-12T16:00:00+02:00

Initiation au Kung Fu

Le club de Kung Fu Wushu de Guyancourt vous propose un stage de cet ancêtre des Arts Martiaux. Les techniques de combat et l’apprentissage d’un TAOLU (enchainement) seront au programme. Le vendredi, une démonstration de certains membres du club sera présentée au public.

Rendez-vous du lundi 8 au vendredi 12 avril de 14h à 16h au Centre Alfred-de-Vigny.

Tarifs : adhérent 40 € / non adhérent 48 €

(Sur inscription, 10-15 ans)

Renseignements et réservation :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 24 avenue du Lycée 78960 Voisins-le-Bretonneux Yvelines Île-de-France

Kung Fu initiation