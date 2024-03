Initiation au jardin foret Jardins partagés de la Butte Pinson Montmagny, samedi 7 septembre 2024.

Initiation au jardin foret Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 7 septembre, 14h30 Jardins partagés de la Butte Pinson

Début : 2024-09-07T14:30:00+02:00 – 2024-09-07T16:30:00+02:00

Fin : 2024-09-07T14:30:00+02:00 – 2024-09-07T16:30:00+02:00

La notion de « jardin-forêt » renvoie à un concept de jardinage basé sur les principes de la permaculture et de l’agroforesterie.

Un jardin-forêt vise à créer un écosystème nourricier et harmonieux en s’inspirant du fonctionnement naturel d’une forêt.

Cette excursion vous permettra d’acquérir les connaissances nécessaires pour créer un jardin-forêt réussi, en exploitant la synergie entre les plantes, les arbres fruitiers, les arbustes et les autres éléments du jardin.

Vous découvrirez comment favoriser l’interdépendance positive entre les différentes espèces, réduire les interventions humaines, et créer un écosystème nourricier et harmonieux.

Jardins partagés de la Butte Pinson 54 rue de Pierrefitte 95360 Montmagny. Montmagny 95360 Val-d’Oise Île-de-France

jardin jardinage

