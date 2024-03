Initiation au CYANOTYPE avec Nina ADLER Montcuq-en-Quercy-Blanc, samedi 6 avril 2024.

Pensez à réserver au 06 85 51 04 69 ou nina.adler@orange.fr au plus tard le mercredi 3 avril 2024.

Pour adultes et enfants (min 7 ans).

Groupe maximum de 6 personnes.

Le Cyanotype c’est quoi ?

C’est un procédé photographique ancien par le biais duquel on obtient un tirage monochrome, d’un bleu de Prusse. Une solution de citrate de fer ammoniacal est mélangée à du ferricyanure de potassium et la solution obtenue est sensible à la lumière. Elle est couchée au pinceau sur un papier aquarelle. Une fois sec, le support sensibilisé est exposé à la lumière UV (le soleil ou une insoleuse) par contact avec soit un négatif transparent au format de l’épreuve ou soit des objets (fleurs, feuilles pressées ou autres) qu’on place directement sur le support sensibilisé . L’exposition crée des zones plus ou

moins denses créant ainsi l’image positive directement sur le support.

Pour finir, l’épreuve est lavée à l’eau pour être débarrassée de la solution résiduelle, puis fixée, et on obtient une image tout en bleu.

C’est une méthode assez simple, et peu toxique pour vous et pour

l’environnement, pour créer des images étonnantes. Vous partirez chacun avec une petite image faite par vos soins. 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

1 rue du Pontet

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie nina.adler@orange.fr

