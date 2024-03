Initiation à la natation artistique Piscine municipale Lormont, mardi 16 avril 2024.

Initiation à la natation artistique STAGE proposé par la piscine municipale 16 – 19 avril Piscine municipale Sur inscription

Début : 2024-04-16T18:00:00+02:00 – 2024-04-16T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-19T13:00:00+02:00 – 2024-04-19T15:00:00+02:00

Pratique de la natation et découverte de la discipline natation artistique destinée aux 8/12 ans (12 places). Possibilité de créer une chorégraphie de type ballet en fin de stage.

Piscine municipale les mardi et jeudi de 18h à 19h30, mercredi de 17h à 18h30 et vendredi de 13h30 à 15h.

Tarif : 12€ / Prérequis : savoir nager 25m (le test du savoir nager 25 m doit être réalisé avant le stage – prise de rendez-vous à l’accueil de la piscine).

Piscine municipale 3, boulevard Odilon Redon 33310 Lormont Lormont 33310 Vieux Lormont Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557801395 https://www.lormont.fr/annuaires/annuaire-des-equipements-211/piscine-municipale-143.html

