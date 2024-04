Initiation à la dégustation Voyage oenologique La cave « Les vignerons de Pélissanne » Pélissanne, samedi 8 juin 2024.

(re)Découvrez les vins du Massif des Costes à l’occasion d’un voyage œnologique.

Apprenez à déguster le vin regarder, sentir, goûter, donnez des noms aux arômes et aux sensations que vous ressentez en bouche !

La cave des vignerons de Pélissanne nous accueille et nous partage ces vins

Une soirée placée sous le signe de la convivialité, de l’échange et de la découverte.

Attention nombre de places limité ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 18:00:00

fin : 2024-06-08 20:00:00

La cave « Les vignerons de Pélissanne » 13 av., Frédéric Mistral

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@massifdescostes.com

L’événement Initiation à la dégustation Voyage oenologique Pélissanne a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de Tourisme du Massif des Costes