Fin : 2024-03-28T18:00:00+01:00 – 2024-03-28T20:00:00+01:00 Le travail sur les collections publiques et les expositions valorisent de plus en plus les femmes artistes. Comment montrer une histoire collective des réseaux de femmes artistes ? Comment faire ressortir les réseaux dans la médiation écrite et orale, la scénographie, l’accrochage des collections permanentes ? Organisation et modération

Eva Belgherbi (université de Poitiers / École du Louvre), Franny Tachon (Biennale de Lyon)

Intervenantes

Camille Belvèze (INP / université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Cécile Bertan (musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine), Alice Fleury (Palais des beaux-arts, Lille), Zoé Marty (musée d'art moderne et contemporain, Saint-Etienne Métropole)

