Information partenaire : Festival Les Herbes Folles 10 Cinéma L’Horloge Meximieux, jeudi 4 avril 2024.

Information partenaire : Festival Les Herbes Folles 10 Le LAB01 est partenaire du Festival Les Herbes Folles, organisé par le Cinéma l’Horloge, l’Atelier FICA, l’AMAP de Meximieux et de Sainte-Julie. 4 – 7 avril Cinéma L’Horloge

Le Festival Les Herbes Folles, c’est quatre jours pour échanger et partager sur l’écologie et l’environnement autour de films, d’échanges et d’animations pour les enfants et les adultes !

Journées dédiées à l’écologie et à l’environnement.

Films, animations, ateliers, rencontres, échanges…

La manifestation organisée par le Cinéma l’Horloge, l’Atelier FICA, le Lab01, l’AMAP de Meximieux et de Sainte-Julie.

Le Lab01 interviendra notamment le dimanche 7 avril dans le cadre d’un échange, après la diffusion du film LOW-TECH, documentaire de Adrien Bellay (2023).

Du jeudi 4 au dimanche 7 avril 2024

Cinéma L’Horloge – 1, place Lieutenant Giraud – 01800 Meximieux

+ d’informations sur l’événement : https://www.cinehorloge.fr/rendez-vous/les-herbes-folles-10/

Téléchargez le programme : https://www.cinehorloge.fr/wp-content/uploads/2024/03/programme-hf10-compressed.pdf

Cinéma L'Horloge 1, place Lieutenant Giraud – 01800 Meximieux Meximieux 01800 Ain Auvergne-Rhône-Alpes