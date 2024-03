« INFOBÉSITÉ et COLLABORATION NUMERIQUE : au-delà des promesses » Le Village by CA Côtes d’Armor Ploufragan, mardi 9 avril 2024.

« INFOBÉSITÉ et COLLABORATION NUMERIQUE : au-delà des promesses » Evénement > Infobésité, Numérique collaboratif et organisation du travail // Le 9 avril 2024, de 12h à 14h, au Village by CA Côtes d’Armor. Mardi 9 avril, 12h00 Le Village by CA Côtes d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T12:00:00+02:00 – 2024-04-09T14:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T12:00:00+02:00 – 2024-04-09T14:00:00+02:00

« INFOBÉSITÉ et COLLABORATION NUMERIQUE : au-delà des promesses » par Suzy CANIVENC, Docteur en Sciences de l’information et de la Communication et Chercheure à la Chaire FIT² (futurs de l’industrie et du Travail) de Mines Paris – PSL.

>>> Infobésité, Numérique collaboratif et organisation du travail

Le 9 Avril 2024 de 12h à 14h, au Village by CA Côtes d’Armor.

Le Village by CA Côtes d’Armor vous invite à faire le pas de côté lor de cette conférence qui examinera les impacts ambivalents de ces outils sur le travail. Leur utilisation non régulée peut avoir des effets néfastes sur l’efficacité et la qualité de vie au travail. Il est donc crucial de réguler leur utlisation : L’installation de pratiques innovantes et adaptées au contexte du travail hybride exige une mise en débat et une régulation de leurs ursages, en lien avec le « travail réel ».

Cette analyse intéressera les responsables de la transformation, les DRH, les DSI, les managers et les consultants souhaitant améliorer la qualité du travail.

Le Village by CA Côtes d’Armor 9 rue du plan 22440 ploufragan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://levillagebycacotesdarmor.com/inscription-event-vbca-infobesite-collaboration-numerique/ »}]

VBCA22