INFINIT’ LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, samedi 20 avril 2024.

Le rappeur azure´en Infinit’ passe la vitesse supe´rieure avec 888, son tant espe´re´ premier album, qui comme ses pre´ce´dents projets voit le jour sur le label parisien Don Dada d’Alpha Wann et Hologram Lo’. Un album sophistique´, conc¸u et enregistre´ en famille (avec Alpha, Lo et les producteurs JayJay, Selman Faris, LamaOnTheBeat et Fausto).

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63