Indus’3 Days L’Olivier Sévan Parc Hôtel Restaurant l’Olivier Pertuis, mercredi 17 avril 2024.

Indus’3 Days L’Olivier Sévan Parc Hôtel Restaurant l’Olivier Pertuis Vaucluse

Le Restaurant l’Olivier et son chef Christophe Pulizzi, vous accueillent dans les cuisines au cœur du Sévan Parc Hôtel.

Durant la visite découvrez le domaine du Sévan Parc Hôtel, les cuisines de l’Olivier, rencontrez le Chef et préparez avec lui un plat.

L’événement Indus’3days permet au public de venir découvrir les savoir-faire de notre territoire.



Portés par l’Office de Tourisme de Gardanne, animateur de la filière Tourisme d’Entreprise et de savoir-faire pour le Pays d’Aix, et consolidés par huit années d’expertise et expérience, les Indus’3days® sont aujourd’hui une référence dans le secteur innovant et prometteur de la visite d’entreprise et de la découverte des savoir-faire.



Durant 14 jours, du 15 au 28 avril 2024, le grand public, qui se compose d’autant de passionnés, de gourmands, de petits et grands enfants, de connaisseurs, de curieux, de sceptiques parfois, aura la possibilité de découvrir le patrimoine économique de la Métropole Aix Marseille Provence.



Obtenir les clefs des coulisses des entreprises, trouver des réponses, découvrir un futur métier pour certains ou revenir sur des lieux familiers pour d’autres, plonger au cœur des savoir-faire par l’entremise de visites expérientielles commentées par les salariés eux-mêmes, voilà tout ce que promettent Indus’3days® !



Pendant 10 journées, venez profiter d’une entrée exclusive dans des sites et entreprises qui pour certaines ont fait depuis longtemps le choix de valoriser leur savoir-faire lors de visites commentées et pour d’autres fermées au public le reste de l’année mais soucieuses d’accorder ce temps de découverte grâce aux Indus’3days®.



Plus de 100 entreprises et sites culturels vous donnent rendez-vous, soit 200 visites commentées d’une heure à une heure trente, par des salariés passionnés.



Programme complet disponible sur www.indus3days.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17

Restaurant l’Olivier 914 Route de la Bastidonne

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@tourisme-pertuis.fr

