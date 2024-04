Inclusiv’Day Paris La Défense Arena Courbevoie, mercredi 10 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-10 08:30

Fin : 2024-04-10 18:00

https://www.inclusivday.com/

Rejoignez le mouvement des organisations engagées pour une société plus inclusive

L’événement des organisations inclusives et des innovations sociales revient le 10 avril prochain à Paris La Défense Arena. Inclusiv’Day vous permettra de rencontrer de nouveaux fournisseurs et prestataires inclusifs, d’approfondir vos connaissances, d’échanger avec vos pairs et les acteurs de l’écosystème, de bénéficier de conseils sur vos problématiques et de participer à des animations de sensibilisation.

A 15h15 conférence « Entrepreneuriat social : un engagement individuel et collectif pour un impact systémique » par Nathalie Riond, HEC Paris

Paris La Défense Arena 99 Jard. de l’Arche, 92000 Nanterre Quartier du Faubourg de l’Arche Courbevoie 92400 Hauts-de-Seine