Inauguration du nouveau magasin fermier à la ferme de la Genevroye Rocourt-Saint-Martin, samedi 13 avril 2024.

Inauguration du nouveau magasin fermier à la ferme de la Genevroye Rocourt-Saint-Martin Aisne

Toute l’équipe de la Ferme de la Genevroye est fière d’annoncer l’inauguration de son tout nouveau magasin fermier, un évènement marquant dans le territoire du sud de l’Aisne pour les amateurs de produits fermiers de qualité.

L’inauguration aura lieu le samedi 13 avril 2024, à partir de 10h avec un moment de partage à 12h. En même temps se déroulera le traditionnel marché bio de la ferme.

Ce projet a pu se concrétiser grâce au soutien du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne et des financements du programme européen LEADER qui contribue au développement des territoires ruraux.

Située à Rocourt-Saint-Martin, la Ferme de la Genevroye a toujours eu la volonté de proposer des produits frais et locaux.

Ce nouveau magasin fermier représente leur engagement continu pour une alimentation de qualité préservant notre environnement local et la santé des concitoyens.

Lors de ce moment d’inauguration, les visiteurs auront l’occasion en toute convivialité de découvrir une sélection de produits fermiers autour d’une dégustation à 12h.

De plus, les visiteurs pourront rencontrer les producteurs locaux et en apprendre davantage sur les méthodes de culture durables et respectueuses de l’environnement qui caractérisent la ferme et leurs partenaires.

Pour toute demande d’information supplémentaire ou pour confirmer votre présence,

veuillez contacter l’équipe de la ferme contact@lagenevroye.com ou par téléphone au 03.23.71.22.38. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13

Chemin de la Génévroye

Rocourt-Saint-Martin 02210 Aisne Hauts-de-France contact@lagenevroye.com

L’événement Inauguration du nouveau magasin fermier à la ferme de la Genevroye Rocourt-Saint-Martin a été mis à jour le 2024-04-02 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne