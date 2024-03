Inauguration du lieu Divergences Divergences Quimperlé, samedi 13 avril 2024.

Inauguration du lieu Divergences Divergences Quimperlé Finistère

Retrouvez toute l’équipe du lieu Divergences dans ce bâtiment historique de Quimperlé !

Au programme de l’ouverture :

10h · Petit déjeuner offert dès l’ouverture des portes

10h30-12h30 · Atelier d’écriture féministe avec Yuna Visentin en partenariat avec l’Artère (sur inscription plus d’infos à venir)

11h-12h · Lectures pour enfants avec Solène et les libraires

À partir de 11h· Atelier de cyanotype avec Mallaurie de l’Artère

12h30 · Cantine à prix libre pour le déjeuner grâce à Dylan, Erwan et Antoine

14h-17h · Atelier de cirque pour les enfants avec Les Cirkopathes

14h · Atelier tampons et pochoirs avec les artistes Li et Antiproduct

15h-17h · Concert de la Fanfare Quimperloise Purple Brein

16h · Viens sérigraphier ton tote bag unique avec Marianne de l’atelier La couleur de l’encre

18h · Apéro offert pour l’inauguration !

18h30-20h30 · Concert de Flora Hibberd, musicienne indie-folk de Londres

20h30-22h · DJ set d’Emeline de la webradio brestoise Radio Tempête accompagnée de DJ Plaisir d’offrir

Palet breton, jeux et stand de vente de pain local par Le Pain des Amis toute la journée, stand crêpes et buvette toute la soirée grâce à Fred, Ana, Celine, Ade et Dylan !

À partir de 22h · After au bar le Wagon-lit !

La journée est organisée par l’association La Torda et se déroulera sur le parvis devant le bâtiment, toutes les activités sont gratuites et ouvertes à toutes et tous.

Pour rappel :

La librairie Divergences est généraliste et indépendante et se trouve au cœur du centre de la ville haute de Quimperlé, nichée dans un bâtiment adossé à l’église Notre Dame de l’Assomption qui bénéficie d’un grand parvis sur l’ancienne place au soleil.

Nous avons voulu créer un lieu ancré dans le paysage local qui soit un espace de proximité autant qu’un lieu d’accueil pour toutes les personnes de passage dans la ville de Quimperlé.

Dans le lieu se trouve une librairie généraliste, un café-bar, un dépôt de pain, un relais postal, une association culturelle, une maison d’éditions et un espace de résidence. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 22:00:00

Divergences 45 Place Saint-Michel

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne librairiedivergences@gmail.com

L’événement Inauguration du lieu Divergences Quimperlé a été mis à jour le 2024-03-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS