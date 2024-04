Inaction climatique notre cerveau est-il coupable ? Amphithéâtre Guingamp, jeudi 18 avril 2024.

Inaction climatique notre cerveau est-il coupable ? Amphithéâtre Guingamp Côtes-d’Armor

Pour comprendre le changement climatique et y apporter des solutions, on fait rarement appel aux neurosciences. Pourtant, plusieurs journalistes et neuroscientifiques ont mis en avant le rôle du cerveau dans le dérèglement climatique. Si nos modes de vie sont polluants, si on a du mal à changer nos habitudes, ce serait la faute à notre cerveau . Mais des voix se sont aussi élevées pour critiquer cette vision potentiellement déresponsabilisante. De nombreux travaux scientifiques soulignent tout de même que les biais cognitifs jouent un rôle dans l’inaction climatique. Alors, quelle place pour les sciences cognitives dans la lutte contre le changement climatique ? La clé du problème se trouve-t-elle dans nos neurones et nos biais cognitifs, ou s’agit-il d’un mythe fataliste ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 18:00:00

fin : 2024-04-18 20:00:00

Amphithéâtre 37 Rue du Maréchal Foch

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne mrapin2@uco.fr

L’événement Inaction climatique notre cerveau est-il coupable ? Guingamp a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol