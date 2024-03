In Water / Rencontre avec Emmanuel Cano* Le Cratère Toulouse, vendredi 19 avril 2024.

Enseignant chercheur

In Water, de Hong Sang-soo / 1h01 / Corée du Sud / Avec Shin Seok-ho, Ha Seong-guk, Kim Seung-yun, Kim Min-hee, Kim So-ryeong

Synopsis : Sur l’île rocheuse de Jeju, un jeune acteur réalise un film. Alors que l’inspiration lui manque, il aperçoit une silhouette au pied d’une falaise. Grâce à cette rencontre et à une chanson d’amour écrite des années plus tôt, il a enfin une histoire à raconter.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ Le Cratère, cinéma d'Art et d'Essai à Toulouse. Cinéma associatif

