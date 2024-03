In vino musicas Concert et dégustation de vins au Domaine Blanck Obernai, vendredi 5 avril 2024.

In vino musicas Concert et dégustation de vins au Domaine Blanck Obernai Bas-Rhin

Musique gastronomie et vins, passez un moment convivial en écoutant Margaux et Martin en concert au Domaine Blanck. Concert en accord avec 4 vins et 4 bouchées élaborées par Coeur de Chou.

Venez assister à un événement musical unique, « IN VINO MUSICAS », avec Margaux & Martin, artistes chanteurs locaux, qui se produiront dans le caveau Blanck et interprèteront leurs propres chansons à texte, en accord avec 4 cuvées maison.

Vous pourrez ainsi profiter d’une dégustation originale et musicale, accompagnée de 4 bouchées soigneusement élaborées pour l’occasion par Cœur de Chou.

Au programme :

– 18h visite de cave.

– 18h30 début du concert en accord avec les vins et les bouchées de Coeur de Chou.

– vers 19h30/20h fin de l’événement.

Sur réservation au 03 88 95 58 03 et par mail info@blanck-obernai.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:00:00

fin : 2024-04-05 20:00:00

167 route d’Ottrott

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est info@blanck-obernai.com

L’événement In vino musicas Concert et dégustation de vins au Domaine Blanck Obernai a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de tourisme d’Obernai