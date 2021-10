In Beirut, walls don’t blink #3 Reims, 3 février 2022, Reims.

In Beirut, walls don’t blink #3 Reims

2022-02-03 21:00:00 – 2022-02-03 23:59:00

Reims Marne

In Beirut, walls don’t blink #3

Aya Metwalli et Nadia Daou

Elyse Tabet et Jawad Nawfal

& guests rémois

Dans le cadre de FARaway – Festival des Arts à Reims 2022 | Du 27.01 au 06.02 2022

Présenté par Césaré | Concert de musique électronique

Tout public

Sur la scène des musiques électroniques, le Liban fait preuve d’un dynamisme et d’un éclectisme remarquables. Des personnalités telles que Ziad Nawfal, directeur du label « Ruptured » et co-directeur du festival « Irtijal », participent à la reconnaissance et à la diffusion des artistes de cette scène au niveau international.

En collaboration avec Ziad Nawfal, nous avons sélectionné six artistes libanais qui interviendront sous la forme de duos à différents moments du festival. Ce programme intitulé « In Beirut, walls don’t blink » se déclinera en 3 sessions les 27 janvier et 3 février, à la Comédie de Reims et à Quartier libre.

DURÉE

3h

DATES

jeu. 3 février à 21h

LIEU

Quartier Libre – Petite halle

Reims

