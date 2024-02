IMPRO-VISA-TION THEATRE DE L’EMBELLIE MONTAUBAN Montauban, samedi 25 mai 2024.

Samedi 25 mai 2024 à 21hImpro-Visa-tion par la Cie de l’EmbellieSpectacle d’improvisationCondensé de talent et d’énergie, Impro-Visa-Tion est le spectacle idéal pour bien commencer votre soirée ! Les comédiens voudraient avoir les cartes en main, mais le seul qui les détient, c’est vous ! Laissez-vous emporter par les comédiens qui improviseront en direct un florilège de scènes et d’histoires en tous genres à partir de vos propositions, pour un spectacle forcément unique. Venez prendre plaisir à les voir tenter de vous surprendre ! Des impros et encore des impros, c’est Impro-Visa-Tion !!!

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 21:00

THEATRE DE L’EMBELLIE MONTAUBAN 840 Avenue de Bordeaux 82000 Montauban 82