Impro Show La Lipaix secoue le 6Mic 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence, samedi 20 avril 2024.

Impro Show La Lipaix secoue le 6Mic 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’adaptation Lipaix du concept TV américain « Whose Line Is It Anyway? » un présentateur, quatre comédiens, un musicien, et des jeux d’improvisation pour gagner des points… qui ne servent à rien !

12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 21:00:00

fin : 2024-04-20

6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Impro Show La Lipaix secoue le 6Mic Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence