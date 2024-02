IMPRO DINER SPECTACLE Ancenis-Saint-Géréon, samedi 6 avril 2024.

Toujours plus de joie, toujours plus de gourmandise, et toujours plus de places au dîner spectacle organisé par l’Assoc’Bolo !

Notre dîner spectacle propose une soirée festive avec de bons produits mettant à l’honneur les producteurs locaux ! Et pour faire face aux nombreuses demandes, nous avons décidé de le faire dans la grande salle du Gotha pour pouvoir accueillir vos amis et amis d’amis !

Nous recevrons la super troupe de la TILA de Laval pour cette occasion et proposeront de l’impro sous de multiples formes match avec arbitrage et cabaret notamment.

Le prix d’entrée comprend une planche végétarienne ou de charcuterie-fromage au choix ainsi qu’un dessert. 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06 23:00:00

Salle du Gotha

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire assocboloresa@gmail.com

