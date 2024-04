IMPRESSIONS EN FORÊT Médiathèque Le Phénix Colombelles, vendredi 3 mai 2024.

IMPRESSIONS EN FORÊT Médiathèque Le Phénix Colombelles Calvados

Des survivalistes qui cherchent un sens à leur vie, une déesse fleurie, un bébé cerf bleu, des tigres, un chemin mystère… Autant de surprises poétiques et pittoresques que vous propose de découvrir cette bande du foyer des Basses Landes de Condé-en-Normandie. Après le succès de la tournée Étoiles, ils reviennent avec Impressions en forêt, une ode au vivant, accompagnés à l’accordéon et au chant par Élodie Huet et Jean-Michel Trotoux.

Mise en scène Élodie Huet et suivi théâtre assuré par Nathalie Bouillard. Une production Appas.

2024-05-03 18:00:00

Début : 2024-05-03 18:00:00

2024-05-03 19:00:00

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

Colombelles 14460 Calvados Normandie mediatheque@colombelles.fr

