Soirée Marvel Impasse Marc Antoine Saint-Sever, 5 avril 2024, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Venez aider Captain America et Iron man à sauver le monde lors de cette soirée sur le thème Marvel.

Tout public dès 8 ans..

2024-04-05 fin : 2024-04-05 . EUR.

Impasse Marc Antoine salle laloubère

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and help Captain America and Iron Man save the world in this Marvel-themed evening.

Ages 8 and up.

Ven a ayudar al Capitán América y a Iron Man a salvar el mundo durante esta velada temática de Marvel.

A partir de 8 años.

Komm und hilf Captain America und Iron man bei der Rettung der Welt an diesem Abend, der unter dem Motto Marvel steht.

Für alle ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-28 par Landes Chalosse