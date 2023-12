NOMAD FREQUENCIES Impasse de la Manufacture Montolieu, 17 mai 2024, Montolieu.

Montolieu Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17

NOMAD FREQUENCIES [dub electro world]

Ce duo inclassable explore les musiques du monde en les mixant avec les sonorités profondes du dub et des musiques électroniques. Un mix entre instruments et musiques traditionnelles des Balkans et d’Amérique Latine, le bouzouki grec et l’accordéon se fondent avec des basses, des samples et autres sonorités digitales. Une musique unique, hypnotique, inventive qui séduit autant les amateurs de sound-system que les amoureux d’airs trads du monde entier..

Impasse de la Manufacture

Montolieu 11170 Aude Occitanie



