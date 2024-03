Immersion Nature Aventure Le Conquet, lundi 22 avril 2024.

Immersion Nature Aventure Le Conquet Finistère

Profitez de trois demi-journées pour découvrir la Ria du Conquet et ses habitants, que ce soit à la fois sur terre et sur l’eau. Partez à l’aventure dans le bois de Lanfeust et ses alentours.

Les programmes sont libres et adaptés selon les envies.

Un mini stage tourné autour de la découverte du monde qui nous entoure par la pratique entre construction de cabanes, pose de pièges photos, lecture d’empreinte, pistage et jeux buissonniers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 10:00:00

fin : 2024-04-24 12:00:00

Bois de Lanfeust

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne wild.wata@gmail.com

