Immersion en forêt, à la rencontre de la vie secrète de la forêt Milhac-de-Nontron, samedi 15 juin 2024.

Immersion en forêt, à la rencontre de la vie secrète de la forêt Milhac-de-Nontron Dordogne

Venez découvrir la forêt et les secrets qu’elle renferme… de jour comme de nuit lors de cette immersion ! Au programme balade sensorielle, balade nocturne à la rencontre du monde fascinant de la nuit et de la faune sauvage qui l’anime, découverte du pistage animalier…

Venez découvrir la forêt et les secrets qu’elle renferme… de jour comme de nuit lors de cette immersion ! Au programme balade sensorielle, balade nocturne à la rencontre du monde fascinant de la nuit et de la faune sauvage qui l’anime, découverte du pistage animalier…Samedi 15 Juin à partir de 14H30, jusqu’au dimanche 16 juin 11H30 à Milhac-de-Nontron. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 14:30:00

fin : 2024-06-16 11:30:00

Milhac-de-Nontron 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laforetdemerveille@gmail.com

L’événement Immersion en forêt, à la rencontre de la vie secrète de la forêt Milhac-de-Nontron a été mis à jour le 2024-04-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin