Soirée TREMA : Acirema Quartet + Don d’Organ Trio imfp Salon-de-Provence, mercredi 10 avril 2024.

Soirée TREMA : Acirema Quartet + Don d’Organ Trio ♫♫♫ Mercredi 10 avril, 20h00 imfp De 0 à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T20:00:00+02:00 – 2024-04-10T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T20:00:00+02:00 – 2024-04-10T23:00:00+02:00

Quatre écoles de musique, membres de la Fneijma (Fédération Nationale des Écoles d’Influence Jazz et Musiques Actuelles) montent le dispositif de diffusion inter-écoles « TREMA » (Tremplin des Émergents en Musiques Actuelles). Le CMDL en Ile-de-France, le Ciam à Bordeaux, l’IMFP à Salon-de-Provence et Jazz à Tours souhaitent ainsi favoriser le développement de carrière des jeunes musiciens en leur faisant bénéficier des réseaux professionnels au-delà de leur région.

Pour ce deuxième soir à Salon, deux projets prometteurs se produiront sur la scène de Salon de Musique

20h00 : Acirema 4tet

Mené par les compositions du batteur Baptiste Guaréton, le quartet ACIREMA joue un jazz contemporain, énergique et coloré donnant une large place à l’improvisation. C’est à son retour de New-York que le batteur tourangeau, inspiré par la musique qu’il y a entendu ainsi que par l’atmosphère, travaille à la création d’un nouveau répertoire, influencé par des musiciens comme Kurt Rosenwinkel, Bill Stewart, Jochen Rueckert ou encore Mark Turner.

fhttps://baptisteguareton.com/acirema-quartet/ / youtube

Baptiste Guaréton batterie, compositions

Léa Ciechelski saxophone alto

Robin Schmidlin guitare

Jasmine Lee contrebasse

21h15 : Don d’Organ Trio

Avec son funk teinté de jazz, de jungle et de rock, son groove sexy, ses cocottes galopantes et ses solos d’orgue si caractéristiques, le Don d’Organ aura des effets bénéfiques dans tout votre corps ! Le trio bordelais vous entraîne dans son univers aux couleurs blues jazz et aux atmosphères 70’s.

Louis Schneider guitare

Romain Lastère batterie

Pierre Fabre orgue

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bel-Air Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://baptisteguareton.com/acirema-quartet/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]