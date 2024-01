Soirée TREMA : Tropical Jinga + Sandro Torsiello Odyssey Quartet – Jazz Contemporain imfp Salon-de-Provence, mardi 9 avril 2024.

4 écoles de musique, membres de la Fneijma (Fédération Nationale des Écoles d’Influence Jazz et Musiques Actuelles) montent le dispositif de diffusion inter-écoles « TREMA » (Tremplin des Émergents en Musiques Actuelles). Le CMDL en Ile-de-France, le Ciam à Bordeaux, l’IMFP à Salon-de-Provence et Jazz à Tours souhaitent ainsi favoriser le développement de carrière des jeunes musiciens en leur faisant bénéficier des réseaux professionnels au-delà de leur région.

Pour ce premier soir, 2 projets prometteurs se produiront sur la scène de Salon de Musique

20h00 : Tropical Jinga

Tropical Jinga fait se croiser le jazz d’hier et la culture urbaine d’aujourd’hui avec une seule envie : raconter une génération, ses états d’âmes, ses sentiments amoureux, sa solitude. L’improvisation devient leur socle de composition et d’écriture. Cela passe par des couleurs, aussi bien dans les paroles, le rythme que l’harmonie. Chaque strate de la musique de Tropical Jinga tisse une ligne narrative dont l’ensemble brode une histoire cohérente, riche et enivrante.

Lillie Beauvalet chant

Zargan Stavron batterie

Florian Giraud-Héraud basse

Julien Jaillard clavier

21h15 : Sandro Torsiello Odyssey Quartet

Sandro Torsiello est un de ces jeunes saxophonistes dont l’énergie n’a d’égale que l’envie débordante de partager sa musique. Mélangeant improvisation et groove, son quartet s’inscrit dans la lignée de Dr. Lonnie Smith ou encore l’Elastic Band de Joshua Redman. Fort de ses multiples influences, il compose des morceaux modernes et énergiques tout en restant attaché à la tradition du jazz qu’il affectionne tant.

Sandro Torsiello saxophone

Benjamin Bras guitare

Sylvain Le Ray claviers

Julien Roger batterie

Restauration possible avec Miguel et sa Paëlla

Réservations au 06 27 46 57 21

