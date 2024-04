Imagine, un monde d’aventures improvisées MJC Beziers Béziers, dimanche 5 mai 2024.

Un beau voyage interactif, drôle, touchant et décalé s’annonce, interprété par la Cie Risotto… Dimanche 5 mai, 16h00 MJC Beziers

Début : 2024-05-05T16:00:00+02:00 – 2024-05-05T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T16:00:00+02:00 – 2024-05-05T17:00:00+02:00

« Imaginez un monde où les rêves deviennent réalité, où l’imagination est la clé qui ouvre toutes les portes de l’innovation et de la créativité. »

IMAGINE est un spectacle théâtral et musical improvisé de 55 min pour petits et grands à partir de 5 ans.

Au lendemain de l’exposition universelle de Paris en 1889, le public se presse pour découvrir les avancées technologiques et notamment une nouvelle invention : la Machine à Histoires.

Au détour d’une visite qui ne se passe pas vraiment comme prévu, les spectateurs vont se retrouver plongés au cœur de ce spectacle. Grâce à leur imaginaire débordant, ils vont prendre le contrôle des histoires en décidant des ingrédients qui les composeront. Un beau voyage interactif, drôle, touchant et décalé s’annonce, interprété par deux comédiennes/ musiciennes de la Cie Risotto…

De et par : Candice Berton et Fanny Marques

Lieu: MJC BEZIERS 13 A bd Duguesclin 34500 Béziers

Horaire : 16h

Tarif : Gratuit

Spectacle familial

Réservation fortement conseillée : 04.67.31.24.34 ou infos@mjc-beziers.org

MJC Beziers beziers Béziers 34500 Hérault Occitanie

theatre spectacle