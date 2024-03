Imaginaire et Légendes – Croq’ Vacances Camping Municipal de Paimpont Paimpont, dimanche 14 juillet 2024.

Imaginaire et Légendes – Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 – 20 juillet Camping Municipal de Paimpont 429 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-14T08:00:00+02:00 – 2024-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T19:00:00+02:00

Une colonie de vacances sur le thème de l’Imaginaire et des Légendes dans la mystique Forêt de Brocéliande te promet une expérience unique et enchanteresse pour tes prochaines vacances ! Voici le séjour magique dans ce cadre féerique que nous t’avons préparé.

Tu découvriras les sentiers enchantés de la Forêt de Brocéliande lors de balades guidées et contées sous des arbres millénaires. Des ateliers contes te feront découvrir les histoires et les légendes de la région. Tu pourras créer ton propre conte inspiré par l’ambiance de la forêt, notamment par la visite du Val sans retour et la Porte des Secrets.

Tu plongeras dans l’imaginaire en participant à des jeux de rôle fantastiques inspirés des légendes du Roi Arthur, des Chevaliers de la Table Ronde et des contes de fées. Tu t’incarneras en chevalier, en fée ou même encore en sorcier avant de créer ton blason au château de Comper. C’est à travers une chasse au trésor sur les sentiers de la forêt que tu devras résoudre des énigmes et des défis inspirés des légendes. Nous avons aussi programmé des ateliers d’arts créatifs ; tu pourras fabriquer des objets comme des baguettes magiques, des couronnes de fées ou des épées de chevalier ! Enfin, en calèche, le cocher te racontera une légende lors d’une promenade inoubliable pendant ton séjour. Tu n’échapperas pas à des veillées contées où tes animateurs te raconteront des histoires magiques et mystérieuses. Nous prendrons aussi le temps d’observer les étoiles dans le ciel dégagé au-dessus de notre camp. Notre animateur «astronome» te guidera à l’observation des constellations avec notre télescope. Ton équipe d’animation te proposera des jeux d’eau les après-midi pour te rafraichir sous le soleil de Brocéliande.

Cette colonie de vacances offrira aux participants une expérience immersive au cœur des contes et légendes, les transportant dans un monde féerique où l’imaginaire prend vie au milieu des majestueux arbres de la Forêt de Brocéliande.

Camping Municipal de Paimpont 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac 35380 PAIMPONT Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-imaginaire-et-legendes_234.html »}]

fabrication d’un blason calèche

Croq’ Vacances