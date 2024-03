Illumination de la cour et de la façade à la nuit tombée Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, samedi 18 mai 2024.

Illumination de la cour et de la façade à la nuit tombée À travers des jeux d’ombres et de lumières sur les murs de la façade intérieure, découvrez la cour du château de Saint-Germain-en-Laye telle que vous ne l’avez encore jamais vue ! Entre magie du lieu… Samedi 18 mai, 21h30 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-19T00:29:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-19T00:29:00+02:00

À travers des jeux d’ombres et de lumières sur les murs de la façade intérieure, découvrez la cour du château de Saint-Germain-en-Laye telle que vous ne l’avez encore jamais vue ! Entre magie du lieu, onirisme et réinterprétation de l’architecture. Grandiose !

Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Place Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 34 51 65 36 http://www.musee-archeologienationale.fr http://www.facebook.com/musee.archeologienationale;https://twitter.com/Archeonationale Le musée d’Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs « inventions » des origines à l’époque mérovingienne. Quelques 3 millions d’objets dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l’évolution des techniques de fabrication, de l’expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédés.

© Musée d’archéologie nationale RER ligne A station Saint-Germain-en-Laye (20 min de Charles-de-Gaulle-Etoile) Autobus RAPT 258 depuis la Défense Autoroute de l’ouest A13, RN190, RN13, N186

©MAN/Valorie Gô