Personne Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, vendredi 17 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T21:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

« Donnez-lui un masque et il dira la vérité », a écrit Oscar Wilde. Lorsque c’est Yann Frisch qui s’empare des masques, illusion et fiction semblent prendre le pas sur le réel. Une exploration magique du mystère de l’incarnation.

Bienvenue à bord du camion-théâtre de Yann Frisch, un espace atypique dans lequel tout est possible ! Le magicien y fait surgir de multiples personnages, grâce à une panoplie de masques et un talent stupéfiant pour la métamorphose. Si le dispositif du camion-théâtre – que l’on a pu découvrir avec Le Paradoxe de Georges – offre une belle proximité entre la scène et le public, il n’est pas dit que vous sachiez saisir la nature de ce qui se trame sous vos yeux sommes-nous toujours dans la fiction, ou avons-nous basculé dans la réalité ? Portée par ces présences étranges et faux-semblants, l’illusion prend le dessus force est de constater que face à Personne, on ne sait plus vraiment ce que l’on voit, ni ce que l’on peut croire !

Théâtre Magie nouvelle (en famille dès 10 ans)

Du vendredi 17 mai au dimanche 2 juin à l’Ile de Loisirs de SQY, Trappes.

En partenariat avec l’Ile de Loisirs de SQY.

