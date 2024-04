Ile aux Contes • Les petits mots par la Compagnie du Coin tranquille Bibliothèque du Haillan Le Haillan, mercredi 22 mai 2024.

Ile aux Contes • Les petits mots par la Compagnie du Coin tranquille Une lecture théâtralisée et musicale pour offrir une nouvelle expérience de la lecture aux tout-petits et à leurs parents. Mercredi 22 mai, 11h00 Bibliothèque du Haillan Gratuit sur inscription

Ile aux Contes

Mercredi 22 mai à 11h

Les petits mots par la Compagnie du Coin tranquille

Une lecture théâtralisée et musicale pour offrir une nouvelle expérience de la lecture aux tout-petits et à leurs parents. Venez découvrir les Petits mots de Manuela Azevedo dans cette rencontre interactive, ludique et décalée. C’est une rencontre, un partage.

Bibliothèque · Pour les enfants de 0 à 5 ans · Sur inscription

Ile aux contes Lecture

Ville du Haillan