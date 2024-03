IL RESTE ENCORE DEMAIN Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, vendredi 5 avril 2024.

IL RESTE ENCORE DEMAIN VOST / Comédie de Paola Cortellesi avec Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano. Coup de cœur des bénévoles du cinéma. Vendredi 5 avril, 19h00 Cinéma, Pôle Culturel Favols Billetterie sur place. Normal 6,50€ / Réduit 5,50€ / -16 ans 4,50€ / Carte Jeune Bordeaux Métropole 4€ / Abonnement 5 entrées : 26€ au premier achat puis 25€ à la recharge / + de détails https://mediatheque.carbon-blanc.fr/services/cinema

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T19:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T19:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:00:00+02:00

Mariée à Ivano, Delia, mère de trois enfants, vit à Rome dans la seconde moitié des années 40. La ville est alors partagée entre l’espoir né de la Libération et les difficultés matérielles engendrées par la guerre qui vient à peine de s’achever. Face à son mari autoritaire et violent, Delia ne trouve du réconfort qu’auprès de son amie Marisa avec qui elle partage des moments de légèreté et des confidences intimes. Leur routine morose prend fin au printemps, lorsque toute la famille en émoi s’apprête à célébrer les fiançailles imminentes de leur fille aînée, Marcella. Mais l’arrivée d’une lettre mystérieuse va tout bouleverser et pousser Delia à trouver le courage d’imaginer un avenir meilleur, et pas seulement pour elle-même.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19605050&cfilm=321520.html

Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Il reste encore demain (Il reste encore demain Bande-annonce VO). Il reste encore demain, un film de Paola Cortellesi », « html »: «

« , « type »: « video », « title »: « Il reste encore demain Bande-annonce VO », « provider_name »: « AlloCinu00e9 », « thumbnail_url »: « https://fr.web.img6.acsta.net/videothumbnails/24/01/29/16/45/5614109.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « http://player.allocine.fr/19605050.html », « thumbnail_height »: 540}, « link »: « https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19605050&cfilm=321520.html »}]

cinéma VOST