Il faut désobéir Salle du Caprice Colleville-Montgomery, samedi 1 juin 2024.

Il faut désobéir Salle du Caprice Colleville-Montgomery Calvados

Inspiré du livre éponyme de Didier Daeninckx, le spectacle « Il faut désobéir » est imaginé et présenté par la compagnie Les Magiconteurs accompagnée de classes de CM de l’école de la commune où se déroule l’événement. Une façon de faire découvrir aux enfants l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de les faire participer à un projet d’envergure sur leur territoire mêlant l’histoire, l’émotion, la musique et le chant.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 16:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

Salle du Caprice Rue Saint-André

Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie dgs@colleville-montgomery.fr

