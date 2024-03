Il était une fois … Les arènes de Gamarde les Bains avec Jean-Pierre, Greeter Gamarde-les-Bains, vendredi 24 mai 2024.

Chalossais pure souche et passionné, Jean-Pierre, Greeter, vous présente les arènes couvertes de Gamarde et ce sport typique du Sud-Ouest, la course landaise. Dans ces arènes à la couverture originale, il vous parlera des écarts, des sauts, des ganaderias et des cuadrillas.

Début : 2024-05-24 15:00:00

fin : 2024-05-24 16:30:00

RDV parking salle polyvalente

Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@chalosse.fr

