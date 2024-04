« Idoles » des artistes Fonte et Kiddy Pavillon du Parc Théodore Monod Le Mans, jeudi 18 avril 2024.

« Idoles » des artistes Fonte et Kiddy Pavillon du Parc Théodore Monod Le Mans Sarthe

A découvrir au pavillon du Parc Monod.

Les masques sont l’objet de métaphores accessibles et peuvent exprimer différentes émotions et une multiplicité d’interprétations. Confectionnés sur la base d’un modelage en plâtre, cette chair blanche à la texture imparfaite est ensuite lissée et peinte pour souligner le tempérament de chaque masque. Cette installation nommée Idoles est la genèse d’un an de travail occupant une place quasi exclusive pendant l’année 2023 pour les deux compères.

Fonte, tagueur, boulanger, mycologue et Kiddy, ferrovipathe et boxeur, ce duo inattendu présente au sein de cette exposition le reflet de leur univers quotidien fait de références aux cultures urbaine et populaire. Un travail artistique au cœur d’une joyeuse naïveté. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Pavillon du Parc Théodore Monod Boulevard Paul Chantrel

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

L’événement « Idoles » des artistes Fonte et Kiddy Le Mans a été mis à jour le 2024-04-10 par eSPRIT Pays de la Loire