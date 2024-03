Ida y Buelta Médiathèque les 7 lieux Bayeux, samedi 25 mai 2024.

Ida y Buelta Médiathèque les 7 lieux Bayeux Calvados

Amérique du Sud, Afrique, Europe, les chemins des contes se croisent, résonnent dans nos vies aujourd’hui. Des histoires de femmes, de transmission et de partage. De ces récits naissent des chants et des musiques.

Tout public dès 10 ans.

Amérique du Sud, Afrique, Europe, les chemins des contes se croisent, résonnent dans nos vies aujourd’hui. Des histoires de femmes, de transmission et de partage. De ces récits naissent des chants et des musiques.

Tout public dès 10 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 17:30:00

fin : 2024-05-25 18:30:00

Médiathèque les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware

Bayeux 14400 Calvados Normandie les7lieux@bayeux-intercom.fr

L’événement Ida y Buelta Bayeux a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Bayeux Intercom