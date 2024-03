ICI SAÏGON : plongée dans l’univers de l’artiste Jo Ngô Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse, mardi 19 mars 2024.

ICI SAÏGON : plongée dans l’univers de l’artiste Jo Ngô Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse 19 mars – 23 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-19 08:00

Fin : 2024-04-23 18:00

ICI SAÏGON : plongée dans l’univers de l’artiste Jo Ngô 19 mars – 23 avril 1

https://www.enac.fr/fr/ici-saigon-plongee-dans-lunivers-de-lartiste-jo-ngo

L’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), véritable référence de l’enseignement supérieur du domaine aérien, accueillera du 19 mars au 23 avril l’exposition « Ici Saîgon » de l’artiste Jo Ngô.

Jo Ngô, est une jeune artiste vietnamienne qui travaille le numérique, le son, la performance et les nouveaux médias. Inspirée par une observation minutieuse de la vie quotidienne à Saïgon, l’artiste offre une perspective unique sur le contexte social vietnamien et la vie en ville qui sont bousculés par le boom économique et le développement urbain. Ses créations, hommages aux rues animées de Saïgon où tout bouge et force l’adaptation, forment des paysages digitaux oniriques qui transcendent le quotidien pour devenir des œuvres immersives et parfois interactives. Derrière chaque détail de la composition, un objet détourné, sublimé, archivé, qui dévoile une histoire, qui reflète l’espoir et l’optimisme, la résilience et la créativité des habitants de Saïgon.

L’artiste produira également une œuvre interactive avec les étudiants de l’ENAC, dévoilée en mapping sur le campus de l’école le 4 avril dans le cadre des Journées Arts et Culture dans l’Enseignement Supérieur portées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Culture.

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 Avenue Édouard Belin 31400 Toulouse Toulouse Sud-Est Toulouse 31400 Haute-Garonne