Emile Parisien Quartet / Henri Texier Indian Sextet IBOS Ibos, 25 mai 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Comment tracer une « ligne jazz » entre le passé et l’avenir au Parvis ? En invitant deux personnalités emblématiques, joyeuses et énergiques, pour une soirée en deux parties.

Dès 1980, Henri Texier foulait la scène du Parvis avec son complice de toujours, Daniel Humair. Puis, ce furent des retrouvailles régulières, dont celles avec Louis Sclavis et Aldo Romano pour leur Suite africaine. Figure symbole d’une génération décomplexée et avide d’expérimentation, le contrebassiste a été le catalyseur inépuisable d’aventures musicales, occupant un rôle déterminant tant par sa capacité à fédérer les énergies créatives qu’à encourager les musiciens en devenir.

Alors qu’Henri Texier vient au Parvis avec son Azur Quartet en 1996, le collégien Emile Parisien fait ses classes à Marciac et ne tardera pas à pousser la porte de la scène jazz européenne. Il fête avec les musiciens du quartet 20 ans de complicité autour d’un nouveau répertoire. L’occasion d’éprouver comment le temps a affecté leurs vies, leurs émotions, leur rapport à la composition. La musique découpe, sculpte le temps et s’en amuse, le suspend, puis le fait entendre de façon irrévocable. Une ruse pour faire oublier l’espace d’un concert que le présent sera perpétuellement du passé….

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



How do you draw a « jazz line » between the past and the future at Le Parvis? By inviting two emblematic, joyful and energetic personalities for an evening in two parts.

Back in 1980, Henri Texier took to the Parvis stage with his long-time accomplice Daniel Humair. This was followed by regular reunions, including with Louis Sclavis and Aldo Romano for their Suite africaine. A symbol of an uninhibited generation eager to experiment, the double bassist was an inexhaustible catalyst for musical adventures, playing a decisive role both in federating creative energies and in encouraging up-and-coming musicians.

While Henri Texier was at Le Parvis with his Azur Quartet in 1996, schoolboy Emile Parisien was learning his trade in Marciac, and was soon on the doorstep of the European jazz scene. He and the musicians of the quartet are celebrating 20 years of complicity with a new repertoire. An opportunity to experience how time has affected their lives, their emotions and their relationship to composition. The music cuts, sculpts and plays with time, suspending it, then making it irrevocably heard. A ruse to make us forget, for the space of a concert, that the present will be perpetually in the past?

¿Cómo trazar una « línea de jazz » entre el pasado y el futuro en Le Parvis? Invitando a dos personalidades emblemáticas, alegres y llenas de energía para una velada en dos partes.

En 1980, Henri Texier subió al escenario del Parvis con su cómplice de siempre, Daniel Humair. Luego vinieron los reencuentros regulares, entre ellos los de Louis Sclavis y Aldo Romano para su Suite africaine. Símbolo de una generación desinhibida y deseosa de experimentar, el contrabajista ha sido un catalizador inagotable de aventuras musicales, desempeñando un papel decisivo tanto por su capacidad para federar las energías creativas como para animar a los músicos emergentes.

Cuando Henri Texier llegó a Le Parvis con su Cuarteto Azur en 1996, el colegial Emile Parisien aprendía su oficio en Marciac, y no tardó en abrirse paso en la escena europea del jazz. Él y los músicos del cuarteto celebran 20 años de estrecha colaboración con un nuevo repertorio. Se trata de una oportunidad para explorar cómo el tiempo ha afectado a sus vidas, sus emociones y su relación con la composición. La música corta y esculpe el tiempo, burlándose de él, suspendiéndolo, para luego hacerlo oír irrevocablemente. ¿Una treta para hacernos olvidar, durante el espacio de un concierto, que el presente siempre estará en el pasado?

Wie kann man im Parvis eine « Jazz-Linie » zwischen Vergangenheit und Zukunft ziehen? Indem man zwei emblematische, fröhliche und energiegeladene Persönlichkeiten für einen Abend in zwei Teilen einlädt.

Bereits 1980 betrat Henri Texier die Bühne des Parvis zusammen mit seinem langjährigen Weggefährten Daniel Humair. Danach folgten regelmäßige Treffen, unter anderem mit Louis Sclavis und Aldo Romano für ihre Suite africaine. Als Symbolfigur einer experimentierfreudigen Generation war der Kontrabassist ein unerschöpflicher Katalysator für musikalische Abenteuer und spielte eine entscheidende Rolle bei der Bündelung kreativer Energien und der Förderung aufstrebender Musiker.

Während Henri Texier 1996 mit seinem Azur Quartet den Parvis besuchte, absolvierte der Schüler Emile Parisien seine Ausbildung in Marciac und stieß schon bald die Tür zur europäischen Jazzszene auf. Er feiert mit den Musikern des Quartetts 20 Jahre Komplizenschaft mit einem neuen Repertoire. Eine Gelegenheit, um herauszufinden, wie die Zeit ihr Leben, ihre Emotionen und ihre Beziehung zur Komposition beeinflusst hat. Die Musik zerschneidet die Zeit, schnitzt sie und amüsiert sich über sie, setzt sie aus und lässt sie dann unwiderruflich erklingen. Ein Trick, um für ein Konzert zu vergessen, dass die Gegenwart für immer Vergangenheit sein wird?

