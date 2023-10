Sao Paulo Dance Company IBOS Ibos, 21 mai 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

La São Paulo Dance Company conjugue l’énergie et la beauté de sa danse aux univers de quatre chorégraphes, véritables passeurs d’émotions !

Riche d’un répertoire qui allie chefs-d’oeuvre classiques et créations contemporaines, la São Paulo Dance Company est l’une des plus grandes compagnies de danse sud-américaine. Cassi Abranches ouvre la soirée avec Agora, une pièce aux accents afro-brésilien et à l’énergie folle.

Puis suit Ngali de Jomar Mesquita, génial maestro de la danse de salon aux effluves contemporains, tissant une toile facétieuse autour des jeux de l’amour. Ici, les interprètes se mesurent à la sophistication de la Samba de Gafieira qui mêle virtuosité et théâtralité des sentiments. Firebird (L’Oiseau de feu), un pas de deux du chorégraphe allemand Marco Goecke, laisse naître des corps/oiseaux à la musicalité captivante.

Et enfin, la soirée se terminera avec Umbó de Leilane Teles, une pièce poétique et envoutante alliant musique brésilienne et danse sensuelle.

Quatorze danseurs à la technique magistrale, des musiques envoûtantes, des jeux d’ombres et de lumières saisissants, une créativité sans limites pour une proposition exceptionnelle qui enchantera tous les amoureux de la danse !.

2024-05-21 20:30:00 fin : 2024-05-21 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



The São Paulo Dance Company combines the energy and beauty of its dance with the universes of four choreographers, true transmitters of emotions!

With a repertoire combining classical masterpieces and contemporary creations, the São Paulo Dance Company is one of South America?s leading dance companies. Cassi Abranches opens the evening with Agora, an Afro-Brazilian-accented, high-energy piece.

Then follows Ngali by Jomar Mesquita, a brilliant maestro of contemporary ballroom dance, weaving a facetious web around the games of love. Here, the performers measure themselves against the sophistication of Gafieira?s Samba, which combines virtuosity and theatricality of feeling. Firebird, a pas de deux by German choreographer Marco Goecke, gives birth to bodies/birds of captivating musicality.

And finally, the evening closes with Umbó by Leilane Teles, a poetic and bewitching piece combining Brazilian music and sensual dance.

Fourteen dancers with masterful technique, spellbinding music, striking light and shadow effects and boundless creativity make for an exceptional proposition that will enchant all dance lovers!

La Compañía de Danza de São Paulo combina la energía y la belleza de su danza con los universos de cuatro coreógrafos, ¡verdaderos transmisores de emociones!

Con un repertorio que combina obras maestras clásicas con creaciones contemporáneas, la São Paulo Dance Company es una de las principales compañías de danza de Sudamérica. Cassi Abranches abre la velada con Agora, una pieza de sabor afrobrasileño y energía enloquecida.

Le sigue Ngali, de Jomar Mesquita, brillante maestro del baile de salón con sabor contemporáneo, que teje una pícara red en torno a los juegos del amor. Aquí, los intérpretes se miden con la sofisticación de la Samba de Gafieira, que combina virtuosismo y teatralidad del sentimiento. Firebird, un pas de deux del coreógrafo alemán Marco Goecke, da vida a cuerpos/aves de una musicalidad cautivadora.

Y, por último, la velada se cerrará con Umbó, de Leilane Teles, una pieza poética y hechizante que combina música brasileña y danza sensual.

Catorce bailarines con una técnica magistral, una música cautivadora, sorprendentes efectos de luces y sombras y una creatividad sin límites conforman un espectáculo excepcional que encantará a todos los amantes de la danza

Die São Paulo Dance Company vereint die Energie und Schönheit ihres Tanzes mit den Welten von vier Choreographen, die Emotionen vermitteln!

Die São Paulo Dance Company ist eine der größten Tanzkompanien Südamerikas mit einem Repertoire, das klassische Meisterwerke mit zeitgenössischen Kreationen verbindet. Cassi Abranches eröffnet den Abend mit Agora, einem Stück mit afro-brasilianischen Akzenten und einer wahnsinnigen Energie.

Danach folgt Ngali von Jomar Mesquita, ein genialer Meister des Gesellschaftstanzes mit zeitgenössischen Einflüssen, der ein schelmisches Netz um die Spiele der Liebe spinnt. Hier messen sich die Darsteller an der Raffinesse von Gafieiras Samba, die Virtuosität und Theatralik der Gefühle miteinander verbindet. Firebird (Der Feuervogel), ein Pas de deux des deutschen Choreografen Marco Goecke, lässt Körper/Vögel mit einer fesselnden Musikalität entstehen.

Und schließlich endet der Abend mit Umbó von Leilane Teles, einem poetischen und bezaubernden Stück, das brasilianische Musik und sinnlichen Tanz miteinander verbindet.

Vierzehn Tänzer mit meisterhafter Technik, betörende Musik, packende Licht- und Schattenspiele, grenzenlose Kreativität für ein außergewöhnliches Angebot, das alle Tanzliebhaber verzaubern wird!

Mise à jour le 2023-10-24 par CDT65|CDT65