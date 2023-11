Coyote IBOS Ibos, 16 mai 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Dans ce spectacle, inspiré d’un voyage initiatique dans l’Ouest américain à la rencontre des tribus Hopi et Zuni, Patrice Thibaud fait entendre la parole et la conscience écologique des peuples amérindiens. Un voyage joyeux et burlesque, tendre et sensible.

Patrice Thibaud est un artiste touche à tout, au talent protéiforme. Zébulon télévisuel auprès de Stéphane Bern, acteur recherché au cinéma, cet ancien complice des Deschiens imagine depuis bientôt 15 ans des spectacles où son génie comique explose, synthèse chimérique entre la mécanique du rire de Keaton et la furie burlesque de De Funès.

Après son interprétation exceptionnelle dans La cour des grands (2002) et dans Les étourdis (2005) de la compagnie de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff et sa création Franito (2022), présentée à Tarbes en 2022, il revient au Parvis avec Coyote.

Accompagné sur scène par deux acolytes musiciens et acteurs (Philippe Leygnac et Jean-Luc Debattice), il propose une aventure sensorielle et burlesque, imprégnée de grands espaces. Les spectateurs croiseront des clowns chamaniques qui pratiquent la médecine du rire, des animaux imaginaires, un tipi, des chants d’oiseaux et des bruits d’insectes, de la musique et des éclats de rire..

2024-05-16 20:30:00 fin : 2024-05-16 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



In this show, inspired by an initiatory journey to the American West to meet the Hopi and Zuni tribes, Patrice Thibaud gives voice to the words and ecological awareness of the Amerindian peoples. A joyful, burlesque, tender and sensitive journey.

Patrice Thibaud is a versatile artist with protean talent. A televisual zebra with Stéphane Bern, a sought-after film actor, this former accomplice of Les Deschiens has been creating shows for nearly 15 years in which his comic genius explodes, a chimerical synthesis of Keaton’s mechanics of laughter and the burlesque fury of De Funès.

After his outstanding performances in La cour des grands (2002) and Les étourdis (2005) by Jérôme Deschamps and Macha Makeïeff, and his creation Franito (2022), presented in Tarbes in 2022, he returns to Le Parvis with Coyote.

Accompanied on stage by two acolytes, musicians and actors (Philippe Leygnac and Jean-Luc Debattice), he offers a sensory and burlesque adventure, steeped in the great outdoors. Spectators will encounter shamanic clowns who practice laughter medicine, imaginary animals, a tepee, bird songs and insect noises, music and bursts of laughter.

En este espectáculo, inspirado en un viaje iniciático por el Oeste americano para conocer a las tribus hopi y zuni, Patrice Thibaud da voz a las palabras y a la conciencia ecológica de los pueblos amerindios. Un viaje alegre, burlesco, tierno y sensible.

Patrice Thibaud es un multitalento con un talento proteico. Cebra de la televisión con Stéphane Bern y solicitado actor de cine, este antiguo cómplice de Les Deschiens lleva casi 15 años creando espectáculos en los que explota su genio cómico, síntesis quimérica de la mecánica de la risa de Keaton y la furia burlesca de De Funès.

Tras sus excepcionales actuaciones en La cour des grands (2002) y Les étourdis (2005) de Jérôme Deschamps y Macha Makeïeff, y su creación Franito (2022), presentada en Tarbes en 2022, vuelve a Le Parvis con Coyote.

Acompañado en escena por dos músicos y actores (Philippe Leygnac y Jean-Luc Debattice), propone una aventura sensorial y burlesca, impregnada de naturaleza. El público encontrará payasos chamanes que practican la medicina de la risa, animales imaginarios, un tipi, cantos de pájaros y ruidos de insectos, música y carcajadas.

In diesem Stück, das von einer Initiationsreise in den amerikanischen Westen zu den Stämmen der Hopi und Zuni inspiriert wurde, bringt Patrice Thibaud das Wort und das Umweltbewusstsein der indianischen Völker zu Gehör. Eine fröhliche und burleske, zärtliche und sensible Reise.

Patrice Thibaud ist ein Allround-Künstler mit einem vielseitigen Talent. Der ehemalige Deschiens-Komplizen erfindet seit fast 15 Jahren Aufführungen, in denen sein komisches Genie explodiert, eine schimärische Synthese aus Keatons Lachmechanik und De Funès’ burlesker Raserei.

Nach seiner außergewöhnlichen Darstellung in La cour des grands (2002) und Les étourdis (2005) des Ensembles von Jérôme Deschamps und Macha Makeïeff und seiner Kreation Franito (2022), die 2022 in Tarbes aufgeführt wird, kehrt er mit Coyote zum Parvis zurück.

Auf der Bühne wird er von zwei musikalischen und schauspielerischen Mitstreitern (Philippe Leygnac und Jean-Luc Debattice) begleitet und bietet ein sensorisches und burleskes Abenteuer, das von weiten Landschaften geprägt ist. Die Zuschauer begegnen schamanischen Clowns, die Lachmedizin praktizieren, imaginären Tieren, einem Tipi, Vogelgesang und Insektengeräuschen, Musik und Lachsalven.

