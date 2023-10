Tiken Jah Fakoly « acoustic » IBOS Ibos, 5 avril 2024, Ibos.

Ibos,Hautes-Pyrénées

Figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé de plusieurs disques d’or et de nombreux prix, Tiken Jah Fakoly se lance dans une tournée en acoustique, entouré de musiciens jouant des instruments traditionnels d’Afrique de l’Ouest. Avec eux, il revisite 25 ans de répertoire.

Le chanteur ivoirien est mondialement reconnu comme un artiste engagé et militant. Poil à gratter des gouvernants et fétiche agité par les opposants d’Afrique de l’Ouest depuis plus d’un quart de siècle, il n’a cessé de dénoncer les dysfonctionnements politiques du continent africain avec des chansons comme Mangercratie ou Le pays va mal. Rassemblant des dizaines voire des centaines de milliers de spectateurs lors de ses concerts en Afrique, il est célèbre pour ses prestations scéniques explosives et a joué dans tous les festivals majeurs en France, en Europe et au Canada. Après une tournée mondiale à guichets fermés, il revient pour la première fois de sa carrière dans une formule inédite en acoustique, plongeant ses textes et ses musiques dans l’atmosphère des instruments traditionnels. Un écrin intimiste, propice à la sublimation de son oeuvre et plus poétique que jamais !

En première partie : Fülü, un septet d’electrobrass luxuriante à l’esprit sauvage….

2024-04-05 20:00:00 fin : 2024-04-05 . .

IBOS Le Parvis Scène Nationale Tarbes Pyrénées

Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie



A major figure on the African continent and in reggae, Tiken Jah Fakoly, winner of several gold discs and numerous awards, embarks on an acoustic tour, surrounded by musicians playing traditional West African instruments. With them, he revisits 25 years of repertoire.

The Ivorian singer is recognized worldwide as a committed and militant artist. For over a quarter of a century, he has been an itching powder for governments and a fetish waved by West African opponents, denouncing the political dysfunctions of the African continent with songs such as Mangercratie and Le pays va mal. Gathering tens, if not hundreds, of thousands of spectators at his concerts in Africa, he is famous for his explosive stage performances and has played at all the major festivals in France, Europe and Canada. After a sold-out world tour, he returns for the first time in his career in a brand-new acoustic format, immersing his lyrics and music in the atmosphere of traditional instruments. An intimate setting, conducive to the sublimation of his work, and more poetic than ever!

Opening act: Fülü, a septet of lush electrobrass with a wild spirit?

Tiken Jah Fakoly, gran figura del continente africano y del reggae, con varios discos de oro y numerosos premios a sus espaldas, se embarca en una gira acústica, rodeado de músicos que tocan instrumentos tradicionales de África Occidental. Con ellos, repasa 25 años de repertorio.

El cantante marfileño es reconocido internacionalmente como un artista comprometido y militante. Desde hace más de un cuarto de siglo, es una espina clavada en el costado de los gobiernos y un fetiche enarbolado por los opositores de África Occidental, denunciando las disfunciones políticas del continente africano con canciones como Mangercratie y Le pays va mal. Atrae a decenas o incluso centenares de miles de fans a sus conciertos en África, es famoso por sus explosivas actuaciones en directo y ha tocado en todos los grandes festivales de Francia, Europa y Canadá. Tras una gira mundial con todas las entradas agotadas, vuelve por primera vez en su carrera en un formato acústico inédito, sumergiendo sus letras y su música en la atmósfera de los instrumentos tradicionales. Un marco íntimo, propicio a la sublimación de su obra, ¡y más poético que nunca!

Actuación de apertura: Fülü, un septeto de exuberante electrobrass con un espíritu salvaje..

Tiken Jah Fakoly, eine der wichtigsten Figuren des afrikanischen Kontinents und des Reggae, der mit mehreren Goldenen Schallplatten und zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde, begibt sich auf eine Akustiktournee, bei der er von Musikern umgeben ist, die traditionelle westafrikanische Instrumente spielen. Mit diesen Musikern lässt er sein Repertoire aus 25 Jahren Revue passieren.

Der Sänger von der Elfenbeinküste ist weltweit als engagierter und militanter Künstler bekannt. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ist er ein Juckpulver für die Regierenden und ein Fetisch für die Opposition in Westafrika. Mit Liedern wie Mangercratie oder Le pays va mal prangert er immer wieder die politischen Missstände auf dem afrikanischen Kontinent an. Bei seinen Konzerten in Afrika versammelte er Zehn- bis Hunderttausende von Zuschauern und war für seine explosiven Bühnenauftritte berühmt. Er trat auf allen wichtigen Festivals in Frankreich, Europa und Kanada auf. Nach einer ausverkauften Welttournee kehrt er zum ersten Mal in seiner Karriere mit einem völlig neuen Akustikprogramm zurück, bei dem er seine Texte und seine Musik in die Atmosphäre traditioneller Instrumente eintauchen lässt. Ein intimer Rahmen, der die Sublimierung seines Werks begünstigt und poetischer denn je ist!

Als Vorgruppe: Fülü, ein Septett mit üppigem Electrobrass und wildem Geist

Mise à jour le 2023-10-24 par CDT65|CDT65