IA et droit d’auteur La Cantine Quimper Quimper, vendredi 19 avril 2024.

IA et droit d’auteur L’intelligence artificielle est à l’origine d’avancées importantes dans le domaine technologique et dans le monde de l’entreprise. Vendredi 19 avril, 08h00 La Cantine Quimper Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T08:00:00+02:00 – 2024-04-19T10:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T08:00:00+02:00 – 2024-04-19T10:00:00+02:00

Intégrée dans divers secteurs d’activités, l’IA dite « générative » a des répercussions sur pratiquement tous les aspects de la création et continue de se développer grâce aux quantités croissantes de données d’apprentissage disponibles et aux progrès technologiques grandissants.

Cette vague technologique soulève cependant des problématiques juridiques fortes en matière de propriété intellectuelle et notamment concernant le droit d’auteur :

– Peut-on utiliser librement des œuvres protégées par le droit d’auteur pour nourrir un système d’IA ?

– Peut-on protéger le système d’IA par le droit d’auteur ? Le cas échéant peut-il être breveté ?

– Surtout, le droit d’auteur peut-il protéger les œuvres créées à l’aide d’une IA ? Si oui qui sera titulaire des droits ?

Autant de questions qu’il est nécessaire d’évoquer pour envisager un usage « intelligent » des IA génératives de contenus.

La Cantine Quimper 2 rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://tech-quimper.bzh/technopulse »}]

Intelligence Artificielle Droit d’auteur

La Cantine